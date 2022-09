Harry Styles anunciou continuação da "Love On Tour", que regressa a Portugal, desta vez no dia 18 de julho no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras. A banda Wet Leg fica a cargo da primeira parte.

A pré-venda dos bilhetes para o concerto de Harry Styles no dia 18 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, arrancou esta quinta-feira, dia 1 de setembro, às 10h00, e foram disponibilizados 10 mil bilhetes. Todas as entradas foram vendidas em menos de 15 minutos

A compra antecipada era limitada apenas aos fãs inscritos na newsletter da Everything Is New.

Ao SAPO Mag, a promotora avançou que o recinto terá capacidade para receber 50 mil pessoas.