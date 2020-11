Harry Styles entrou para a história ao tornar-se no primeiro homem a protagonizar sozinho a capa da Vogue - foram precisos 127 anos para que o feito fosse alcançado. Para a revista, o artista britânico escolheu um vestido para apoiar a fluidez de género.

"As pessoas que me inspiram na música - Prince, David Bowie, Elvis Presley, Elton John, Freddie Mercury - são showmen (...) Quando era criança, achava isso estonteante. Agora, quando visto algo realmente extravagante, não me sinto maluco por estar fazê-lo", explicou Harry Styles à revista.

Para o cantor, "as roupas existem para nos divertirmos". "Acho que se vestires algo no qual te sentes incrível, é como um fato de super-homem (...) O que é entusiasmante é que estas barreiras estão a cair. Quando acabas com a ideia de que há roupas para homem e roupas para mulher, abres o jogo" sublinhou.

Nas redes sociais, a capa da revista com Harry Styles tornou-se viral. Veja as fotos: