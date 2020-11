Helena Coelho foi a vencedora na categoria Social Star Portugal nos E! People Choice Awards, revelou a organização esta quinta-feira, dia 5 de novembro. O prémio foi atribuído pelo público.

“Estou muito feliz por receber este reconhecimento nos E! People’s Choice Awards, prémios que há muitos anos vejo os meus ídolos receber e agora... é a minha vez”, frisa Helena Coelho, em comunicado. "Estou muito orgulhosa por o trabalho que realizei este ano ser reconhecido desta forma. Quero agradecer ao Canal E! por trazer este prémio a Portugal e a todos os que votaram em mim por me darem esta oportunidade com impacto internacional", remata.

Angie Costa, Carolina Loureiro, Guillaume Lalung, Kelly Bailey, Lourenço Ortigão, Raquel Strada e Soraia Tavares também estavam nomeados.

"O prémio de Social Star Portugal 2020 procura reconhecer uma personalidade nacional que se tenha destacado, no último ano, pela sua presença, relevância e/ou trabalho no mundo digital. Este é um prémio cujo resultado é decidido pelo público", explica a organização.

Este ano, os prémios contam com duas categorias nacionais: a Inspiring Person of the Year e a Social Star Portugal 2020. O canal já tinha confirmado que Bruno Nogueira foi o vencedor da primeira categoria.