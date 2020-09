Hero Fiennes-Tiffin, um dos protagonistas dos filmes "After", soma mais de 5,6 milhões só no Instagram. Apesar do sucesso no grande ecrã, o ator de 22 anos confessa que não é fã de redes sociais e que tenta manter-se afastado.

"À medida que fui crescendo, queria eliminar [as aplicações das redes sociais] tudo porque passo muito tempo a ver vídeos engraçados e, apesar de ser divertido e engraçado, gostava de ser mais produtivo na minha vida", contou o ator de 22 anos ao International Business Times.

Recorde a entrevista do SAPO Mag ao protagonistas de "After - Depois da Verdade"

Na entrevista, Hero Fiennes-Tiffin lembrou que apagou as suas contas nas redes sociais, excepto no Instagram, frisando que a aplicação "era uma espécie de necessidade" para o seu trabalho como ator e modelo. Até o lançamento de “After” no ano passado, o ator usava principalmente a rede social para falar com os amigos.

O protagonista dos filmes recordou ainda que o seu número de seguidores "explodiu" depois da estreia de "After", em 2019: "É uma loucura e estou muito agradecido por isso, mas isso mudou completamente a dinâmica que tinha".

"No meu tempo livre, uso mais. Estou a procurar uma maneira de usar [o Instagram] de uma forma que eu goste e que os fãs gostem. Acho que estou quase lá. Não sou o mais ativo, mas ainda estou por lá", conclui.