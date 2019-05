A Holanda foi a grande vencedora da 64ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que se realizou em Tel Aviv, em Israel. Duncan Laurence era o grande favorito nas casas de apostas online e conseguiu conquistar o público e o júri com o tema "Arcade".

A Holanda, que venceu pela última vez há 44 anos, foi o país que obteve maior pontuação (492 pontos), atribuída pelos espectadores de cada país e pelos júris nacionais dos 41 países que participaram na edição deste ano, embora apenas 26 canções tenham competido na final.

A final da 64.ª edição do Festival Eurovisão da Canção decorreu hoje à noite em Telavive e foi transmitida em direto em todo o mundo.

A Holanda ocupava, desde 7 de março, o primeiro lugar de um ranking dos 41 países concorrentes, cuja classificação é definida pela média de várias casas de apostas, calculada pelo ‘site’ eurovisionworld.com, especializado no concurso.

O Reino Unido, com "Bigger Than Us”, de Michael Rice, ficou no último lugar.

O primeiro país a votar foi Portugal - como manda a tradição, o primeiro júri profissional a revelar os votos é o do país que recebeu o festival no ano anterior. Inês Lopes Gonçalves, com uma t-shirt de Conan Osíris, foi a porta-voz portuguesa.

Portugal entregou os 12 pontos, a maior pontuação, à Holanda, que este ano concorreu com o tema "Arcade", interpretado por Duncan Laurence.

Veja a votação do júri nacional:

No final da votação do júri profissional, a Suécia liderava o top com 239 pontos. Em último lugar ficou Espanha com apenas sete pontos. O voto do público foi decisivo para escolher o vencedor da edição de 2019 do Festival Eurovisão da Canção.

Na votação do público, a Noruega conquistou 291 votos, sendo uma das surpresas da noite.

A final do Festival Eurovisão da Canção decorreu este sábado, dia 18 de maio, e contou com 26 participantes. Grécia, Bieolorrúsia, Sérvia, Chipre, Estónia, República Checa, Austrália, Islândia, São Marino e Eslovénia foram os primeiros a garantir um lugar na final. Conan Osíris, com o tema "Telemóveis", não conseguiu conquistar a Europa, falhando o apuramento para a final do concurso.

Veja um resumo da final:

Já Macedónia do Norte, Holanda, Albânia, Suécia, Rússia, Azerbaijão, Dinamarca, Noruega, Suíça e Malta garantiram uma viagem até à final esta quinta-feira, dia 18 de maio.

Além dos 20 países escolhidos nas duas semifinais, a final do Festival Eurovisão da Canção vai contar ainda com a participação dos ‘Cinco Grandes’ (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e do país anfitrião (Israel).

A final arrancou com uma viagem de avião, com Netta, a vencedora de 2018, aos comandos - sempre com supervisão de Jon Ola Sand. Depois da contagem decrescente, a artista aterrou no palco da final do Festival Eurovisão da Canção para dizer 'olá' aos espectadores.

Depois das boas vindas, os concorrentes desfilaram pelo palco. Durante a apresentação de todos os concorrentes, Dana International subiu ao centro da arena para recordar o tema "Diva", que venceu o festival em 1998, e fez-se acompanhar por dezenas de hospedeiras de bordo.