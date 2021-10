Cem artistas “de todas as áreas juntam-se à voz de Amália”, num espetáculo sob a direção musical do guitarrista Pedro de Castro, no próximo dia 29, no Teatro S. Luiz, em Lisboa, no âmbito do centenário da fadista, que se assinalou no ano passado.

"Amália Rodrigues [1920-1999] continua a ser a grande embaixadora da música portuguesa no mundo. A mais prestigiada artista portuguesa recebeu galardões sucessivos pelos discos que editou, bateu recordes em tops de vendas e tornou-se a cantora portuguesa mais relevante no panorama artístico mundial. Neste concerto prestamos homenagem não apenas ao que Amália levou ao Mundo, mas também ao que trouxe do mundo" afirma em comunicado o Museu do Fado, um dos produtores do espetáculo. No espetáculo participam, entre outros, Artur Caldeira, Carmen Moreno, Coro de Santo Amaro de Oeiras, Gaiteiros de Lisboa, Grupo Coral Alentejano Bafos de Baco, Javier Conde, João Barradas, Marchas Populares de Lisboa, Mariachi Sol de Lisboa, Mário Laginha, Martin Sued, Orquestra Orbis dirigida pelo Maestro Vasco Pearce de Azevedo, Pedro de Castro Trio, Quinteto Tocata de Bandolins, Rancho Folclórico de Santa Marta de Portuzelo, Raquel Santos e João Fanha, Rão Kyao, Ricardo Toscano, Viva o Samba e Yamandu Costa.