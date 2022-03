Em “I Don’t Wanna Be, I Am” estarão expostos trabalhos dos argentinos Elian Chali e Franco Fasoli e dos espanhóis Martí Sawe, Misterpiro, Nano4814, Okuda San Miguel, Sabek, Sixe Paredes e Spok Brillor, artistas que, “apesar dos seus percursos distintos e trabalhos únicos e individuais, partilham uma visão criativa transversal”, lê-se num comunicado divulgado pela Underdogs.

Estes nove artistas “combinam intervenções públicas em grande escala com trabalho de estúdio, produzindo uma amplitude de objetos criativos através da pintura, escultura e a conceção e desenvolvimento de instalações de arte”.

“I Don’t Wanna Be, I Am” irá ocupar o espaço principal da galeria, enquanto no espaço cápsula estará patente “La folie des grandeurs”, do artista francês Julien Raffin.

Algumas das obras apresentadas nesta mostra deram origem a uma série de NFTs (ativos únicos digitais), recentemente lançada através da plataforma Ephemeral Ethernal.

“No entanto, na galeria, e na sua forma física e tangível, evidenciam a abordagem incontornavelmente única do artista à técnica de colagem, criando um mundo imaginário em que o passado, o presente e o presságio do futuro coexistem num estado de inquietação lúdica, que surpreendentemente cria um efeito estático e dinâmico”, lê-se no comunicado.

As duas exposições, de entrada livre, podem ser visitadas até 21 de maio.