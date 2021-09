Igor Sampaio está internado desde de terça-feira, dia 31 de agosto, no Hospital de São José, avança o Correio da Manhã. O jornal ainda ainda que o ator sofreu um um aneurisma.

Segundo a TV7Dias, o ator encontra-se em "estado grave". Nas redes sociais, o amigo Joel Branco também confirmou que Igor Sampaio está internado. "Fiquei muito triste quando soube que o meu grande amigo ator Igor Sampaio está hospitalizado no São José. Desejo que melhore rapidamente pois não sei se ainda se fabricam seres humanos como ele", escreveu.

O ator conta com uma longa carreira na televisão e no teatro. No pequeno ecrã, Igor Sampaio "Todo o Tempo do Mundo" (TVI), "Super Pai" (TVI), "A Ferreirinha" (RTP), "Morangos Com Açúcar" (TVI), "Equador" (TVI), "Laços de Sangue" (SIC) ou "Mulheres" (TVI).

O ator fez parte do elenco fixo do Teatro Nacional D. Maria II.