"Immanent Fire", o sexto álbum de Emily Jane White, editado no final de 2019, vai ser apresentado em Portugal este ano. A cantautora norte-americana atua no Salão Brazil, em Coimbra, a 20 de fevereiro, e no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, a 21 de fevereiro.

A artista passa por palcos nacionais no âmbito de uma digressão europeia que também inclui datas em Espanha, França, Itália ou Alemanha.

"Immanent Fire" é o álbum mais recente de um percurso iniciado com "Dark Undercoat", em 2007, e que tem sido elogiado pela conjugação de folk e indie rock.

"Co-produzido por Anton Patzner e Emily Jane White, 'Immanent Fire' consiste em dez tempestades melódicas das quais brotam os vocais de Emily, num equilíbrio entre uma pesada melancolia e um íntimo toque de luz", descreve a promotora em comunicado.

"White honra o sagrado, o térreo e o feminino, apesar da ameaça dos violentos sistemas de poder contemporâneos. Oferece-nos uma exposição crua da adição e ansiedade que se tornaram normativas. Simultaneamente traça um caminho alternativo a tudo isto: a reavaliação do feminino, do receptivo, do vulnerável e do emocional. 'Immanent Fire' é um regresso ao centro de tudo, é a apreciação da vida em si mesma - que em momentos de desespero omnipresente se torna uma forma de resistência", acrescenta.