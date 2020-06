"In The Mirror" é o novo single de Demi Lovato. A canção, revelada esta sexta-feira, dia 26 de junho, faz parte da banda sonora do filme "Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga", que já se encontra disponível na Netflix.

Composta por Jörgen Elofsson [criador, por exemplo, do tema "Stronger (What Doesn't Kill You)", de Kelly Clarkson], "In The Mirror" é descrita como "uma balada potente" e que "valoriza os vocais da artista", escreve o portal PopLine.

Além do novo single de Demi Lovato, a banda sonora do filme "Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga" conta com "Amar pelos Dois", de Salvador Sobral.