Inês Herédia lançou esta sexta-feira, dia 13 de novembro, o single "I Would do it Again". A atriz, que participou recentemente na novela "Quer o Destino", da TVI, volta a aventurar-se no mundo da música com um tema sobre uma história de amor vivida durante a pandemia.

A artista revelou também o videoclip do tema (veja aqui), editado pela Sony Music Portugal. O vídeo, para além de Inês Herédia, conta ainda com a participação de Ana Sofia Martins.

Em comunicado, a Notable explica que a "inspiração partiu de uma história real". "Um casal em Brooklyn que se conheceu à distância e em pleno confinamento obrigatório, mantendo uma ligação constante de formas originais e dentro daquilo que era possível devido à pandemia causada pela COVID-19. O mote foi lançado e Inês Herédia pegou no papel e na caneta para escrever 'I Would do It Again', desenvolvida em conjunto com o irmão, Luís Sanches", pode ler-se no comunicado.

Para a cantora e atriz é "difícil olhar para 2020 como uma história de amor, mas a verdade é que quem sobreviveu a este ano foi porque deixou que fosse o amor a salvá-lo". "'I would do it again' é uma história de amor que nasce e morre para que a vida deixasse de ser cinzenta. Uma mulher que se apaixona por outra a vê-la dançar pela janela e que deixa que essa dança, esse amor a salve", sublinha Inês Herédia.