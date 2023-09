Na emissão desta segunda-feira, dia 25 de setembro, de "O Homem que Mordeu o Cão", das "Manhãs da Comercial", Nuno Markl revelou um pedido "invulgar" que recebeu de um ouvinte: um palito usado.

"Apesar de ser um gentil pedido, é material clássico de 'O Homem que Mordeu o Cão'. Li isto e não sei se a pessoa que deixou isto no Reddit está a falar a sério, mas eu ri-me com isto. Ri-me logo com a primeira frase do relato deste nosso ouvinte: 'desde sempre, nutri uma paixão invulgar por palitos usados por celebridades (...) tudo começou com um palito de Quim Barreiros", começou por contar o humorista no programa da Rádio Comercial.

"A minha coleção começou a crescer e, agora, tenho um estante repleta de frasquinhos de vidro", revelou o ouvinte no texto, acrescentando que "comprou um palito usado por Madonna", em Lisboa.

No texto, o fã pede a Nuno Markl um palito usado. "Há algo que confesso desejar secretamente: ter um palito usado pelo Nuno Markl na minha coleção. Admiro-o não apenas como celebridade, mas como um entusiasta de rádio e televisão. No entanto, sinto uma certa vergonha em me assumir como um 'Caça Palitos'. É um apelido que os meus amigos íntimos me dão, mas representa a minha paixão", confessa o ouvinte no Reddit.

Nas redes sociais, Nuno Markl também reagiu ao pedido. A grande questão da 'Manhã', hoje, na Rádio Comercial: devo oferecer um palito carregado de ADN meu ao colecionador de palitos usados por celebridades que mandou mensagem para o Reddit de 'O Homem Que Mordeu o Cão'? O Vasco Palmeirim teme que ele cometa um crime - na melhor das hipóteses roubar uma peça rara de um museu, na pior matar alguém - e use o meu ADN para que a polícia me venha buscar", escreveu.

Veja aqui o vídeo.