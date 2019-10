Os Iron Maiden aterraram esta sexta-feira, dia 4 de outubro, no Palco Mundo do Rock in Rio Brasil. A banda britânica de heavy metal, formada em 1975 pelo baixista Steve Harris, conquistou a multidão e garantiu, até agora, um dos concertos mais celebrados desta edição.

Na Cidade do Rock do Rio de Janeiro, a banda apresentou o concerto da sua atual digressão, "Legacy of the beast", que tem sido marcada pelos cenários elaborados e carnavalescos. Apesar de serem os cabeças de cartaz do quinto dia do festival, os Iron Maiden subiram ao palco pouco depois das 21h30, deixando o fecho da noite a cargo dos Scorpions.

Pela quarta vez no Rock in Rio (os Iron Maiden atuaram na primeira edição do festival, em 1985, no Rio de Janeiro), a banda inglesa com 44 anos de carreira encheu a maior Cidade do Rock de sempre - segundo a organização, o dia dedicado ao metal foi o primeiro a esgotar.

"Acho que nosso concerto em 1985, no primeiro Rock in Rio , foi o maior da nossa história", disse Bruce Dickinson, o mestre da cerimónia.