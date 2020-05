Depois de um adiamento devido à pandemia da COVID-19, Lady Gaga editou esta sexta-feira, dia 29 de maio, o seu sexto álbum de estúdio. "Chromatica" chegou à meia-noite em ponto aos serviços de streaming de música e tornou-se de imediato um dos temas mais comentados no Twitter em todo o mundo.

O álbum conta com 16 temas, arrancando com uma introdução instrumental de um minuto. "Alice" é a primeira canção de "Chromatica" e conta com referências ao livro "Alice no País das Maravilhas", de Lewis Carroll.

Com fortes batidas house e viagens ao anos 1990 e ao início do século XXI, o novo álbum de Lady Gaga é "um desabafo sobre a necessidade de sermos livres e independentes - a dança pode libertar". O disco inclui colaborações com Ariana Grande, Elton John e Blackpink e tem produção executiva de BloodPop e Lady Gaga.

"Chromatica", que sucede a "Joanne" e à banda sonora de "Assim Nasce Uma Estrela", é liderado pelos singles "Stupid Love", "Sour Candy", com os BLACKPINK, e "Rain on Me", colaboração com Ariana Grande que, segundo a Universal Music, foi a a maior estreia do ano no Spotify.

Já o primeiro single retirado do álbum, "Stupid Love", entrou diretamente para o primeiro lugar do iTunes em 58 países, ultrapassando os 235 milhões de reproduções em todo o mundo e tornou-se o 16.º single de Lady Gaga a conquistar o top 10 da Billboard. O videoclip, que foi filmado inteiramente num iPhone 11 Pro, subiu até ao pódio do top de tendências mundiais no YouTube e já conta com mais de 85 milhões de visualizações.

Alinhamento de "Chromatica":

1. "Chromatica I"

2. "Alice"

3. "Stupid Love"

4. "Rain On Me" (com Ariana Grande)

5. "Free Woman"

6. "Fun Tonight"

7. "Chromatica II"

8. "911"

9. "Plastic Doll"

10. "Sour Candy" (com Blackpink)

11. "Enigma"

12. "Replay"

13. "Chromatica III"

14. "Sine From Above" (com Elton John)

15. "1000 Doves"

16. "Babylon"