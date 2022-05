Bélgica, República Checa, Azerbaijão, Polónia, Finlândia, Estónia, Austrália, Suécia, Roménia e Sérvia conquistaram esta quinta-feira, dia 12 de maio, na segunda semifinal, passaporte para a final do Festival Eurovisão da Canção. As 10 canções anunciadas de forma aleatória e juntam-se às 10 apuradas na primeira semifinal, que decorreu na passada terça-feira.

Na final, que decorre também em Turim, competem 25 países - 10 canções apuradas em cada semifinal. Há cinco países, os chamados ‘Big Five’ (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e o país anfitrião, Itália), que têm entrada direta na final.

As semifinais e a final do concurso são apresentadas pelos cantores Laura Pausini, MIKA e pelo apresentador de televisão italiano Alessandro Cattelan.

Veja aqui as atuações da segunda semifinal

FINALISTAS DA PRIMEIRA SEMIFINAL

Portugal conquistou na terça-feira, dia 10 de maio, passagem para a final do Festival Eurovisão da Canção. MARO, com o tema "saudade, saudade", foi uma das mais votadas da primeira semifinal do concurso.

Na primeira semifinal, além de Portugal, cujo tema foi apresentado em 10.º lugar, Suíça, Arménia, Islândia, Lituânia, Noruega, Grécia, Ucrânia, Moldávia e os Países Baixos conquistaram passaporte para a final, que se realiza em Turim. Os finalistas foram anunciados de forma aleatória - as pontuações só serão reveladas depois da final.

Arménia/ Rosa Linn: "Snap"

Grécia/Amanda Tenfjord: "Die Together"

Islândia/Systur: "Með Hækkandi Sól"

Lituânia/Monika Liu: "Sentimentai"

Moldávia/Zdob și Zdub & Frații Advahov: "Trenulețul"

Noruega/Subwoolfer: "Give That Wolf a Banana"

Países Baixos/S10: "De Diepte"

Portugal/MARO: "saudade, saudade"

Suíça/Marius Bear: "Boys Do Cry"

Ucrânia/Kalush Orchestra: "Stefania"

FINALISTAS DA SEGUNDA SEMIFINAL

Austrália/Sheldon Riley: "Not The Same"

Azerbaijão/Nadir Rustamli: "Fade to Black"

Bélgica/Jérémie Makiese: "Miss You"

Estónia/Stefan: "Hope"

Finlândia/The Rasmus: "Jezebel"

Polónia/Ochman: "River"

República Checa/We Are Domi: "Lights Off"

Roménia/WRS: "Llámame"

Sérvia/Konstrakta: "In Corpore Sano"

Suécia/Cornelia Jakobs: "Hold Me Closer"

OS 'BIG 5'

França/ Alvan & Ahez: "Fulenn"

Itália/ Mahmood & Blanco: "Brividi"

Reino Unido/ Sam Ryder: "SPACE MAN"

Espanha/ Chanel: "SloMo"

Alemanha/ Malik Harris: "Rockstars"

Itália ganhou o direito de organizar este ano o Festival Eurovisão da Canção, depois de vencer a edição de 2021, nos Países Baixos, com a canção “Zitti e buoni”, interpretada pelos Måneskin.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.

Em 2021, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com “Love is on my side”, composta por Tatanka e interpretada pelos The Black Mamba, que alcançou o 12.º lugar no concurso. Itália venceu o concurso no ano passado, com a canção “Zitti e buoni”, interpretada pelos Måneskin.