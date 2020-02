Um dos mais conceituados fotógrafos do Brasil, Daryan Dornelles vai promover um workshop no dia 8 de fevereiro, em Lisboa. Com mais de 20 anos de experiência e três livros publicados, o brasileiro vai apresentar em Lisboa um "curso sobre como captar as melhores expressões de uma personagem".

Ao longo da sua carreira, Daryan Dornelles já fotografou, por exemplo, Cristina Ferreira, Afonso Cabral, Tiago Nacarato, Cleo Tavares, Ney Matogrosso, Fernanda Montenegro, Gregório Duvivier, Ronaldinho Gaúcho, Caetano Veloso e Cauã Reymond.

"A ideia é passar um pouco do meu conhecimento e como penso meus retratos. Acho que o mais importante é a simplicidade", frisa.

Daryan Dornelles é ainda responsável pelas capas de álbuns de alguns dos maiores artistas brasileiros como Chico Buarque, Clarice Falcão, Luiz Melodia, Tom Zé, Ed Motta, Barão Vermelho, João Donato, Cidade Negra e Marcelo Jeneci.

WORKSHOP DARYAN DORNELLES

LISBOA

Quando: 8 de fevereiro

Horário: De 10h às 18h

Local: Team Up

Morada: Rua Garcia Orta, 17B - Santos