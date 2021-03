James Arthur partilhou no passado domingo, dia 14 de março, uma versão do tema "i love you", de Billie Eilish. O artista publicou o vídeo da sua 'atuação caseira' nas redes sociais e tem recebido elogios dos fãs.

No Twitter, na legenda que acompanha o vídeo, o artista britânico revelou que decidiu fazer uma versão da canção depois de assistir ao documentário "Billie Eilish: The World's A Little Blurry", que se estreou no final de fevereiro na Apple TV+.

"Gostei de reinterpretar a canção no meu próprio estilo. Espero que gostem", escreveu James Arthur nas redes sociais.

Veja o vídeo: