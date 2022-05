Depois de dois anos de pausa devido à pandemia, o MEO Sudoeste regressa à Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, de 2 a 6 de agosto. Esta terça-feira, dia 10 de maio, a organização anunciou o alinhamento do Palco LG by Mega Hits, dedicados aos novos talentos da música.

O cantor Jão um dos cabeça de cartaz do palco do MEO Sudoeste. Considerado uma das novas grandes estrelas da música brasileira, o artista vai estrear-se em Portugal no dia 5 de agosto para apresentar o seu último álbum, "Pirata", que conta com os singles "Coringa", "Não Te Amo" e "Idiota".

Aragão, Domingues, Eurico, Estraca, Ivandro, Os Intencionais, Kappa Jotta, Rafaell Dior, SippinPurpp, Soraia Ramos e Tay também prometem animar o Palco LG by Mega Hits. Ana Lua Caiano e PTA Slowmo, descobertas do projeto #OneStep4MusicFest, também vão atuar no MEO Sudoeste.

CARTAZ DO MEO SUDOESTE 2022

Dia 3 de agosto

Palco MEO: Lewis Capaldi, Pedro Sampaio, Morat, ProfJam

Palco LG by Mega Hits: Kappa Jotta, Domingues, Ana Lua Caiano (vencedora #OneStep4MusicFest), Eurico

Dia 4 de agosto

Palco MEO: Major Lazer, Timmy Trumpet, Morad, Giulia Be

Palco LG by Mega Hits: Tay, Rafaell Dior, PTA Slowmo (finalista #OneStep4MusicFest)

Dia 5 de agosto

Palco MEO: Steve Aoki, Masego, Calema, Deejay Telio

Palco LG by Mega Hits: Soraia Ramos, Jão, Estraca

Dia 6 de agosto

Palco MEO: Shouse, Bispo

Palco LG by Mega Hits: Ivandro, SippinPurpp, Aragão, Os Intencionais