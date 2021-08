O concurso contou com 187 propostas de 36 países abrangidos pelo Europa Criativa, tendo selecionado 17, entre os quais o do JACC, o “único português” que integra o programa, afirmou hoje o Jazz ao Centro Clube (JACC), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Dentro deste projeto, o JACC vai acolher, em abril de 2022, os artistas Marei Schweitzer (Alemanha), Sarah Melissa Scott (Reino Unido) e Maria Christoforidou (Reino Unido).

O programa, intitulado i-Portunus Houses, quer apoiar “mobilidades centradas na criação, aprendizagem e exploração”, querendo “potenciar o valor profissional de contactos reais através das fronteiras europeias” e “valorizar a colaboração entres pares”, realçou.

A partir do Salão Brazil, espaço gerido pelo JACC, e no contexto do serviço educativo da entidade, será também “dinamizado um espaço de cocriação, na Baixa de Coimbra, com a participação de artistas e comunidade local, aberto a todos e todas que desejem partilhar estórias e projetar práticas de cuidado a partir das artes sonoras, visuais e das manualidades”.

Na nota de imprensa, o JACC realça ainda que tem dinamizado ao longo do tempo vários projetos que procuram ligar artistas portugueses a artistas internacionais, nomeadamente através de residências artísticas no Festival Jazz ao Centro e no XJazz – Encontros do Jazz nas Aldeias do Xisto.

A entidade salienta que está também atualmente “a participar no projeto CO-POEM “Platform for the Collaborative Generation of European Popular Music”, fazendo parte de um consórcio liderado pela Universidade de Salamanca, em que participam também as universidades de Coimbra e de Pádua, cofinanciado pelo programa Erasmus+".