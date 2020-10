Jennifer Lopez vai receber o galardão The People’s Icon of 2020 nos E! People’s Choice Awards 2020, marcados para o dia 15 de novembro. A artista será homenageada "pelas suas atuações icónicas tanto no palco como no ecrã, incluindo a sua premiada atuação no intervalo do Super Bowl 2020 e o papel principal em 'Ousadas e Golpistas'", frisa o canal E!, em comunicado.

"Jennifer Lopez possui um apelo global incomparável e há mais de duas décadas que nos proporciona algumas das mais emblemáticas e inesquecíveis atuações de todos os tempos", sublinha Jen Neal, General Manager do E! News, Live Events & Lifestyle Digital.

"Por abrir o caminho para artistas de todo o mundo e, por si só, aumentar a representação Latinx na música, cinema, televisão e moda, queremos homenageá-la com o ‘The People’s Icon of 2020’", remata.