Jeremy Renner é visto a andar pela primeira vez desde o acidente com um limpa-neve no primeiro dia de 2023 que o deixou com mais de 30 ossos fraturados.

Este domingo, o ator partilhou um vídeo onde está de pé e a andar numa passadeira antigravidade durante um sessão de fisioterapia.

Acompanhado de outra pessoa mais velha que nota que ele está a fazer o "movimento da caminhada" sozinho, ouve-se Renner a confirmar que a máquina lhe permite que sinta menos 40% do seu peso enquanto as pernas recuperam lentamente, como se estivesse a usar uma bengala ou um andarilho para se manter ereto.

Popularizado pela sua interpretação do herói Hawkeye nos filmes do Universo Cinematográfico Marvel e na série em nome próprio no Disney+, e duas vezes nomeado ao Óscar, o ator escreveu aos seus milhões de seguidores: "Agora tenho que encontrar OUTRAS coisas para ocupar o meu tempo para que o meu corpo possa recuperar da minha força de vontade".

O VÍDEO.

O ator sofreu o acidente a 1 de janeiro ao tentar impedir que o seu limpa-neves de seis toneladas atingisse o sobrinho depois de o usar para tirar o seu camião preso e depois rebocá-lo.

O relatório do gabinete do Xerife do Condado de Washoe, estado do Nevada, confirmou que o limpa-neves começou a deslizar para o lado e depois pela colina abaixo.

Nessa altura, o ator de 52 anos saiu, mas não ativou o travão de emergência e percebeu que o 'snowcat' estava a ir em direção ao sobrinho. Ao tentar pará-lo ou desviá-lo, tentou subir à cabine pelas lagartas em movimento e foi imediatamente arrastado para baixo da pista lateral esquerda e atropelado.

Com "o lado direito do peito... em colapso e a parte superior do tronco esmagada", e "extrema [dificuldade] em respirar", o ator foi ajudado pelo sobrinho e outras pessoas até chegar o auxílio e o transporte por helicóptero até ao hospital, onde ficou mais de duas semanas e foi sujeito a duas operações.

Desde então, tem atualizado os seus fãs sobre a sua recuperação através das redes sociais.