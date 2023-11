Joana Marques esteve no podcast "Humor À Primeira Vista”, de Gustavo Carvalho.

"Não tenho assim muita gente que me cause urticária", começou por confessar a humorista e autora de "Extremamente Desagradável", da Renascença. "Se calhar as pessoas acham o contrário, e acham que isto são tudo ajustes de contas e vinganças. As pessoas divertem-me mesmo", frisou.

"A Cristina Ferreira, que é sempre tema recorrente, também por culpa minha porque falo dela muitas vezes, não tenho nada contra ela. Sinto que há alguma desconfiança quando digo isto, mas não tenho, nem me irrita sequer. Diverte-me", sublinhou Joana Marques no podcast do Expresso, acrescentando que "quase todas as pessoas a divertem".

Em "Humor À Primeira Vista”, a humorista confessou ainda que "o caso dos negacionistas" é o seu "lado que se irrita mais": "Porque às tantas é uma coisa que já é quase perigosa. Um egoísmo que a Cristina Ferreira eventualmente tenha não me afeta nada, ou um narcisista falar muito de si".

"Aquela ideia de não se vacinarem e fazer à maneira deles, não cumprirem as regras, isso já é outro lado que se calhar me irrita mais. Mas acho que nunca me irritou ao ponto de estar mais enervada do que a achar aquilo cómico", acrescentou.