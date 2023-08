O novo espetáculo do ator, apresentador e encenador João Baião, intitulado “Feliz Aniversário”, vai estrear-se no Teatro Virgínia, em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, no dia 20 de outubro.

Com encenação de João Baião e Frederico Corado, o espetáculo vai incluir no elenco os nomes de Cristina Oliveira, Heitor Lourenço, Susana Cacela, Fernando Gomes e Joana França. "Feliz Aniversário" tem já datas marcadas, entre novembro e janeiro, em cidades como Sintra (4 de novembro), Pombal (17 de novembro), Águeda (8 de dezembro), Viana do Castelo (22 e 23 de dezembro), Figueira da Foz (29 de dezembro), Santa Maria da Feira (5 de janeiro), Lisboa (11, 12 e 13 de janeiro) e Leiria (26 de janeiro), estando prometidas mais atuações pelo país. "Na casa de campo Bernardo, aproveitando a oportunidade de a sua mulher estar fora, programa passar um fantástico fim de semana com a linda e elegante amante que comemora o seu aniversário. Tudo está bem planeado, nada pode dar errado.... Até que… em cima da hora a sua mulher decide não ir embora", pode ler-se na sinopse.