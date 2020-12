"João Gil 20’21 by MEO" é o novo projeto do músico português. No talk show, que arrancou no passado dia 11 de novembro, nas redes sociais do MEO e na App TV do MEO (botão azul), João Gil conversa com amigos e colegas do mundo da música.

Cada episódio tem a duração de 20 minutos e 21 segundos (analogia ao ano 2020 e 2021). Para o programa, o cantor desafiou 10 "amigos" de diferentes géneros musicais (do fado ao rap) para uma breve conversa sobre a vida e para tocarem músicas em formato acústico. Os dez mini-concertos foram gravados na garagem do artista.

Veja a entrevista de João Gil ao SAPO Mag:

"Com as restrições sucessivamente impostas no âmbito do combate à pandemia da COVID-19, muitos foram os setores de atividade impactados. Os eventos culturais, designadamente os da área da música, têm sido particularmente afetados, pela quase impossibilidade de juntar os seus públicos nos palcos habituais. Perante o desafio, muitos artistas têm recorrido às tecnologias para continuar a chegar junto dos seus consumidores, através de formatos hoje já considerados normais. 'João Gil 20'21" by MEO' surge como um projeto alternativo nesse setor", frisa o MEO.