João Godinho foi distinguido com o "European Composer Award", pela composição "Alcance" ("Reach"), estreada em Berlim, no passado dia 26 de julho, no âmbito do festival, pela Jovem Orquestra Portuguesa, com músicos do projeto inclusivo Notas de Contacto.

Este projeto é desenvolvido há cerca de uma década pela Orquestra de Câmara Portuguesa (OCP) e a 'sua' Jovem Orquestra Portuguesa com a CerciOeiras (Cooperativa Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade), usando a música como ferramenta para trabalhar com pessoas com deficiência.

O prémio "é concedido em reconhecimento da melhor estreia mundial", declarou a organização.

Em julho, antes da estreia da obra no festival de música de Berlim, o maestro Pedro Carneiro, fundador da OCP e responsável pelos seus projetos, disse à Lusa que o concerto de estreia de "Alcance" tinha por objetivo ser “uma mensagem de paz e uma afirmação política”, naquele que é considerado “o festival mais importante de orquestras jovens do mundo”.

A estreia desta peça de João Godinho era “um orgulho e, obviamente, um ato de coragem”, acrescentou Pedro Carneiro.