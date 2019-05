“Tenho uma série de ideias, que foram discutidas no processo de seleção, mas é um bocado prematuro estar a falar do que é que eu vou fazer lá exatamente, ou seja, a nível concreto é muito difícil dar pistas”, afirmou hoje João Laia, em declarações à Lusa.

No entanto, o curador falou com a Lusa das linhas que apresentou na candidatura ao lugar, “que aparentemente tiveram bom acolhimento na instituição, mas que vão ser trabalhadas em conjunto”.

Sublinhando que é “o primeiro estrangeiro a trabalhar no museu, até agora as equipas sempre foram 100% finlandesas”, João Laia referiu que tanto a sua entrada, como os planos que apresentou, “estavam muito dentro de uma lógica de aumentar a presença internacional do museu”.

“Em particular, havia dois territórios que me interessam bastante, um com o qual já tenho bastante familiaridade, que é a Rússia, e o outro é a Ásia, com o qual tenho alguma [familiaridade]. Estive o ano passado no Japão e viajei um pouco pela China, mas nunca trabalhei lá”, afirmou o curador, acrescentando que, “por razões diferentes”, estes são dois territórios que considera “extremamente estratégicos para o Kiasma”.