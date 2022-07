Considerado uma das maiores estrelas da atualidade, Harry Styles estreou-se a solo este domingo, dia 31 de julho, em Portugal, com um concerto esgotado na Altice Arena, em Lisboa. O espetáculo foi especial para o cantor e para e todos os fãs, mas a noite ficará para sempre na memória de um casal.

Mariana e João assistiram ao espetáculo nas primeiras filas e o jovem conseguiu convencer o artista a passar-lhe o microfone. “Namoram há pouco mais de um ano? Que acham? Damos-lhe o microfone?”, brincou o britânico.

Pouco depois, João recebeu o microfone do cantor e surpreendeu tudo e todos a cantar “Can't Help Falling In Love”, de Elvis Presley. Depois do dueto improvisado, o jovem, de joelhos, pediu a namorada em casamento. Mariana não hesitou em dizer “sim”, recebendo uma das maiores ovações da noite.

"Estamos aqui a celebrar o noivado do João e da Mariana", festejou o cantor.

VEJA O VÍDEO: