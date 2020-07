Beving atua no dia 12 de novembro, em Lisboa, no Museu do Oriente. No dia seguinte, estará em Coimbra, em palco a anunciar, e, no dia 13, no Auditório de Espinho, no distrito de Aveiro.

Beving vai apresentar o seu mais recente álbum, "Henosis", segundo a Uguru, que organiza o festival.