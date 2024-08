Com capacete, luvas e casaco preto com um broche no formato de S, camisa branca e óculos de sol, o artista californiano era um dos 15.000 espectadores que acompanhavam a final em Versalhes.

Comentador olímpico para o canal americano NBC, Snoop Dogg, de 52 anos, já foi visto durante os Jogos na Arena Campo de Marte para ver judo, na Arena Bercy, e na Praça Concórdia para ver basquete 3x3 e skate.

O cantor também participou na troca da tocha olímpica a 26 de julho em Saint Denis, periferia no norte de Paris, perto do Stade de France, horas antes da cerimónia de abertura no Sena.