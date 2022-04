De acordo com a promotora Ritmos, num comunicado hoje divulgado, “o anfiteatro natural da música volta a viajar com as batidas cabo-verdianas e caribenhas de Arp Frique & Family; com as misturas cativantes de psych rock com o clássico pop francês de La Femme; a entrar numa intensa montanha russa pelas cósmicas sonoridades de Gator, The Alligator; a apaixonar-se por um dos maiores talentos da composição em língua portuguesa que é a Márcia; a mergulhar no universo eletrónico de John Talabot; a vibrar com o misterioso rapper Ata Kak live band e finalmente, a dançar com as introspetivas composições de Kelly Lee Owens”.

Para a edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura já tinham sido anunciados, entre outros, Pixies, Beach House, The Blaze, King Gizzard & The Lizard Wizard, IDLES, Slowthai, Arlo Parks, Princess Nokia, BadBadNotGood, Pluto, Conjunto Corona, Mão Morta, Rita Vian, Samuel Úria e Linda Martini.

A promotora recorda que, “até 30 de abril, é obrigatório a troca dos bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021 por um bilhete válido para o Vodafone Paredes de Coura 2022”.