John Taylor, baixista dos Duran Duran, revelou nas redes sociais que está infetado com o novo coronavírus. O comunicado do músico britânico foi partilhado pela banda no Twitter.

No texto, o artista contou que tem "um caso moderado de COVID-19". "Descrevo como uma gripe com turbo. (...) E uma semana depois comecei a sentir-me melhor", explicou, revelando que a quarentena foi "uma oportunidade para recuperar".

"O meu coração está com todos aqueles que tiveram de lidar com a perda e a dor. Mas quero que saibam que [a COVID-19] não é sempre um assassino, e que podemos e iremos suportá-lo", escreveu o músico nas redes sociais.

"Mal posso esperar por voltar ao palco, para partilhar nova música, amor e alegria", acrescentou.

Os Duran Duran iriam atuar em junho no Rock in Rio Lisboa. Devido à pandemia da COVID-19, a organização adiou a nona edição do festival para 2021.