Serão também galardoados, com o Prémio Tributo, o músico Jorge Fernando, com o Prémio Compositor de Guitarra, Arménio de Melo, que fez parte da série de álbuns “Lisboa, Cidade do Fado”, e, com o Prémio Compositor Viola, Nel Garcia.

Maria José Valério, intérprete de “As Carvoeiras”, vai ser distinguida com o Prémio Lisboa. O Prémio Solidariedade será atribuído ao cantautor Sérgio Godinho, enquanto o Prémio Popular vai para a fadista Conceição Ribeiro.

Maria da Fé e Nuno Aguiar, ambos com mais de 50 anos são distinguidos com o Prémio de Carreira, a ACOF - Associação Cultural o Fado, vai receber o Prémio Divulgação, o Prémio Poesia e Literatura, para Maria do Rosário Pedreira, autora entre outros, de “Pontas Soltas”, gravado por Carlos do Carmo e que tem escrito para Camané e Pedro Moutinho.

O Prémio Revelação vai ser entregue a Bruno Alves e Catarina Dionisio, o de Artes e Espetáculo, a Filipe La Féria, autor, entre outros, do musical “A Severa”.

No espetáculo, atuam Maria Emília, Patrícia Costa, Duarte, Fernanda Moreira, Jorge Baptista da Silva e Maria Mendes. Os instrumentistas são Pedro Amendoeira, na guitarrra portuguesa, Alexandre Silvam, na viola, e Nuno Lourenço, na viola baixo.