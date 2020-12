Até março, a Malaposta propõe 54 sessões de espetáculos, 24 oficinas de expressão dramática, filosofia ou de instrumentos de música tradicional portuguesa e 65 dias de exposições.

"A programação de janeiro a março de 2021 aposta forte na música, com especial destaque, em janeiro, para a música com ‘travo' de Cabo Verde, no âmbito de um ciclo sobre África, e em fevereiro vamos ter um concerto de Jorge Palma", disse à agência Lusa Joana Ferreira, que assume a direção do espaço com Manuela Jorge.

Inaugurada este mês, a exposição "Cafuca Atlântica" continuará patente na galeria da Malaposta até 24 de janeiro. Esta é uma exposição da Plataforma Cafuka, que reflete a experiências temáticas do universo histórico colonial e pós-independência.

A peça "O Pequeno Livro dos Medos" com encenação, direção artística, adaptação e interpretação de Elsa Galvão, a partir do livro homónimo de Sérgio Godinho, estreada também este mês, "vai ter mais algumas sessões no próximo ano".

Nos dia 7 de janeiro, atuam os Bonança, no dia 15 atua De Britto e, no dia seguinte, os Quase Nicolau, banda de folk rock, que canta em português.

No dia 22, na Malaposta ouve-se Carmen de Souza e Theo Pascal.

A luso-cabo-verdiana Carmen de Souza iniciou carreira na música aos 17 anos e, com o baixista Theo Pascal, apresenta um projeto musical de fusão que junta a música do arquipélago cabo-verdiano ao jazz.

O teatro para a infância está em cena nos dias 23 e 24 de janeiro com "No Tempo em que os Instrumentos Falavam", de Joana Amorim, Joana Bagulho e F. Pedro Oliveira.

Ainda no dia 23, há espaço para ouvir Jay Moreira e os seus convidados.

A 27 de janeiro estreia-se a peça "Beatriz, a Infeliz", de Leonor Alcácer, que vai estar em cartaz até 7 de fevereiro.

Regressa a música no dia 29 de janeiro com a banda de rock Noves Fora Nada, que recentemente editou o ‘single’ "À Solta.

Janeiro encerra com música, apresentando Esteves + Lobo Mau, no âmbito do ciclo "Azáfama na Malaposta", iniciado em julho último.

Fevereiro abre com os Zarco, banda que o ano passado editou o álbum "Spazutempo", e que atua no dia 4, no âmbito do festival Outonalidades. No dia seguinte atua a banda rock Tape Junk.

Dois dias depois, Paulo Ribeiro apresenta o seu novo disco.

"O Banquete", a partir da obra homónima do filósofo Platão vai estar em cena, pela companhia Casa Cheia, de 11 a 21 de fevereiro próximo.

A música regressa no dia 13 com Baleia Piloto, enquanto, no dia 14, no âmbito da parceria com o Festival IndieJúnior, é exibido o filme "Com os pés na natureza", de Célia Rivière.

Emmy Curl atua no dia 26 de fevereiro e, no dia seguinte, Jorge Palma, em trio, com Gabriel Gomes e Vicente Palma.

Em março, está em cartaz "Margem", de Victor Hugo Pontes, inspirado no livro "Capitães da Areia", de Jorge Amado.

No dia 26, realiza-se uma leitura interpretada, com o título "Esta Noite Grita-se", pela Companhia Cepa Torta.

Alguns dos projetos agendados para 2021 foram cancelados este ano devido à pandemia.

Segundo dados do Centro Cultural da Malaposta, este ano foram canceladas, entre março e maio, 66 sessões de espetáculos de teatro, dança, música, ‘stand-up comedy’ e cinema, bem como duas exposições de pintura.

Em sinal contrário, entre julho e setembro, realizaram-se 95 sessões, acolhendo mais de uma centena de profissionais das artes do espetáculo, incluindo artes plásticas.