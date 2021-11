Lloyiso, jovem que soma mais de 300 mil seguidores no Instagram, partilhou nas redes sociais a sua versão de "Easy On Me", o primeiro single do próximo álbum de Adele.

Publicado há três semanas no Youtube, o vídeo da atuação do artista soma já mais de um milhão e 800 mil visualizações. Os elogios à versão de Lloyiso também se multiplicam no Twitter.

Veja o vídeo: