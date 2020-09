JP Coimbra, conhecido por ter sido o mentor dos Mesa ou colaborador habitual dos Três Tristes Tigres, decidiu arrancar uma aventura a solo no universo pop. "From Afar" é o single de avanço.

Nas palavras do músico, "este single é realmente diferente de tudo aquilo que fiz no passado, no entanto, vai de encontro a algo que eu sempre procurei fazer que é utilizar várias sonoridades em cada canção e, essa ideia pude levar mais longe com o 'Vibra'".

Veja aqui o videoclip

"From Afar" (assim como o restante álbum "Vibra"), pode ser "catalogado como modern classic", categoria que JP Coimbra não rejeita por inteiro, defendendo "que toda a música é difícil de catalogar". "É algo completamente abstrato. Mais abstrato que a pintura por exemplo. No caso deste tema, não é uma canção mas tem uma narrativa, não tem uma voz mas tem instrumentos que transportam as melodias... E depois, existem elementos que vou buscar à música clássica, à eletrónica e que tento conjugar num bolo sonoro que seja coerente", defende.

"'From Afar' surgiu da própria introdução do tema que foi feita com o silenciador que os pianos verticais trazem. Esse silenciador tem um feltro que abafa o som para podermos tocar em casa sem incomodar os vizinhos. Mas eu gosto muito desse som. Escolhi este single como primeira amostra do disco porque é representativo da minha ideia de agregar vários géneros musicais num só tema. Foi a partir dele que percebi que tinha encontrado uma linguagem e, que essa linguagem me iria permitir construir todo um disco", explica.