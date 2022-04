Esta quinta-feira, durante o julgamento de difamação de Johnny Depp contra a sua ex-mulher, Amber Heard, os advogados da atriz apresentaram mensagens de texto com conteúdo violento que o ator trocou com familiares, embora sem oferecer o contexto.

"Não quero ver aquela p**** imunda da Amber de novo", escreveu Depp a um amigo em abril de 2015, dois meses após se casarem.

Os advogados da sua ex-mulher iniciaram o seu interrogatório lendo uma série de mensagens que o ator trocou ao longo dos anos com vários contactos, sem dar mais detalhes sobre com quem ele havia falado e a data das mensagens de texto.

Ben Rottenborn, advogado de Amber Heard, esta quinta-feira

"Vamos queimar Amber", leu Ben Rottenborn, representante de Amber Heard.

"Disse: 'Vou f**** o seu cadáver queimado depois para ter certeza de que está morta'", acrescentou.

"Foi isso que disse que faria depois de queimá-la e depois de afogá-la", disse o advogado ao repassar a mensagem enviada em 2013 pelo ator a um dos seus amigos.

Depp permaneceu com a expressão séria no seu terceiro dia de depoimento, lendo através dos seus óculos escuros os vários documentos apresentados como prova no Tribunal do Condado de Fairfax, em Virgínia.

Ao longo do seu depoimento, o abuso de álcool e drogas do ator também foi amplamente detalhado pelos advogados de Heard, que, também presente em tribunal, manteve um rosto impassível.

Amber Heard a falar com os seus advogados esta quinta-feira

Os ex-cônjuges acusam-se mutuamente de difamação durante este julgamento, transmitido parcialmente por canais de notícias, que tem a sua origem num editorial que Heard escreveu em 2018.

Nesse texto publicado pelo The Washington Post, a atriz, agora com 35 anos, não menciona Johnny Depp pelo nome, mas refere-se às acusações de violência doméstica que fez contra o marido em 2016.

Na quarta-feira, a estrela da saga de aventuras "Piratas das Caraíbas" disse ao tribunal que a publicação e as acusações lhe custaram "tudo", deixando-o "acabado".