O primeiro trabalho de estúdio da artista de Alcobaça “nasceu em casa, da vivência em conjunto com o ‘beat maker’ Free Soul Beats” e “é uma viagem do que é sentir na pele de Jüra, nos altos e baixos da vida, das relações, do amor, da procura da beleza também na tristeza, porque é na música que Jüra encontra a tradução da emoção, da dor e do amor que sente“, lê-se num comunicado hoje divulgado pelo agenciamento da artista.

A apresentação do EP, na quinta-feira no Estúdio Time Out, será “o primeiro concerto de sempre da Jüra, para se sentir e ouvir na primeira pessoa o universo que tem vindo a criar, onde vive a arte, da expressão corporal à música”.