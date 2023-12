A Justiça francesa está a investigar a recente morte da atriz Emmanuelle Debever, aos 60 anos, que acusou no passado o ator Gérard Depardieu de agressões sexuais, informou na quarta-feira à noite (13) o Ministério Público de Paris.

Em 29 de novembro, um homem disse às autoridades que a sua companheira, Debever, "deixou a sua casa com um bilhete preocupante", segundo o MP.

O desaparecimento foi relacionado com uma mulher que saltou de uma ponte no rio Sena em Paris antes de ser hospitalizada.

Segundo a imprensa, Debever morreu a 7 de dezembro, no mesmo dia em que o canal France 2 exibiu uma reportagem com detalhes da investigação ao ator, acusado de violência sexual por mais de dez mulheres.

"A imprensa tem publicado que a atriz se queixou de comportamentos inadequados de Gérard Depardieu, principalmente numa publicação no Facebook em 2019", explicou o MP.

"Perante este novo elemento, foi iniciada uma investigação sobre as causas da morte" e "as circunstâncias que a podem ter provocado", acrescentou.

Na sua declaração no Facebook, Debever mencionou situações sofridas durante as filmagens de "Danton", de Andrezj Wajda, em 1982, com o colega, que é conhecido, pelo talento e físico, como o “Monstro”.

Partilhando uma fotografia dos dois no filme, Emmanuelle Debever, que colocou um ponto final na carreira alguns anos depois, escreveu: "Senhor Depardieu. Hoje absolvido de violação e agressão sexual. Sem comentários. 'Danton' de Wajda. Interpretei Louison, a jovem esposa de Danton. O monstro sagrado permitiu-se muitas coisas durante as filmagens. Aproveitando a privacidade dentro de uma carruagem. Deslizando a sua pata grande por baixo da minha saia, supostamente para me fazer sentir melhor. Eu, a tentar impedi-lo. Aqui [na foto], com os olhos fixos no cadafalso, uma cabeça estava prestes a cair. Daí o meu olhar".

Várias pessoas que partilharam a publicação mencionaram que as denúncias de violação e agressões sexuais feitas por Debever contra Depardieu foram arquivadas em 2019. O Ministério Público não confirmou essa informação.

Em dezembro de 2020, a Justiça acusou o ator, de 74 anos, por violação e agressão sexual contra a atriz Charlotte Arnould, que denunciou duas violações na casa do artista em Paris, em agosto de 2018.

Desde então, cerca de dez mulheres acusaram-no de violência sexual na imprensa, incluindo a atriz Hélène Darras.

A Justiça investiga a sua queixa apresentada a 10 de setembro por factos que, em princípio, prescreveram.