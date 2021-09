As luzes do palco da Barclays Center, em Nova Iorque, acenderam-se na madrugada deste domingo para segunda-feira, de 12 para 13 de setembro, para os MTV Video Music Awards 2021. Apesar de algumas regras de segurança devido à pandemia da COVID-19, os artistas e fãs celebraram sem distanciamento e com muitos abraços o melhor que se fez no mundo da música nos últimos 12 meses.

Justin Bieber partiu na frente da corrida com sete nomeações e conseguiu levar para casa alguns dos principais galardões, incluindo o de Artista do Ano - Ariana Grande, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo e Taylor Swift também estavam na lura pelo prémio.

O jovem artista venceu ainda Melhor Videoclipe Pop com "Peaches", tema em parceria com Daniel Caesar e Giveon.

Já o VMA para Vídeo do Ano, o prémio mais importante da cerimónia, foi entregue a Lil Nas X por "MONTERO (Call Me By Your Name)". Cardi B ft. Megan Thee Stallion, DJ Khaled ft. Drake (protagonizado por Justin Bieber), Doja Cat ft. SZA, Ed Sheeran e The Weeknd também estavam nomeados.

Olivia Rodrigo também liderava as nomeações aos MTV VMAs, tendo conquistado o prémio de Canção do Ano com "drivers license" - a jovem artista derrotou 24kGoldn, Bruno Mars & Anderson .Paak (Silk Sonic), BTS Cardi B & Megan Thee Stallion e Dua Lipa.

Mas a estreia da jovem artista nos VMAs não podia ter corrido melhor: Olivia Rodrigo venceu ainda o cobiçado galardão de Melhor Nova Artista e o prémio de Performance Push do Ano.

Na cerimónia, os Foo Fighters, que regressam a Portugal em 2022, foram homenageados com o Global Icon Award, além de brindarem o público com uma atuação. Apesar do prémio especial, a banda perdeu para os BTS o troféu de Grupo do Ano - Blackpink, CNCO, Jonas Brothers, Maroon 5, Silk Sonic e Twenty One Pilots também estavam nomeados.

Da surpresa de Madonna à festa de Olivia Rodrigo: as atuações da noite

Doja Cat foi anfitriã da noite, mas não esteve sozinha no palco da Barclays Center, arena que recebeu os MTV VMAs pela segunda vez. Curtis '50 Cent' Jackson, AJ McLean, Ashanti, Avril Lavigne, Billie Eilish, Billy Porter, Conor McGregor, Cyndi Lauper, Fat Joe, Hailey Bieber, Halle Bailey, Ja Rule, Lance Bass, Megan Fox, Nick Lachey, Rita Ora, Simone Biles e Travis Barker foram algumas das estrelas que subiram ao palco para entregar os prémios da noite.

Além de ter tido a missão de conduzir a gala, Doja Cat também subiu ao palco dos MTV VMAs, assim como Justin Bieber Camila Cabello, Chlöe, Doja Cat, Kacey Musgraves, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Twenty One Pilots, Jack Harlow, The Kid LAROI, Ozuna ou Tainy.

Depois do pre-show na passadeira vermelha, a gala dos MTV Video Music Awards arrancou com uma surpresa preparada por Madonna, que gravou um vídeo especial para a abertura da cerimónia.

No vídeo, durante um passeio de táxi pelas ruas Nova Iorque, a 'rainha da pop' recordou o início da sua carreira e as suas conquistas.

Depois da viagem pela cidade, a cantora norte-americana subiu ao palco da arena Barclays Center para abrir a cerimónia. "Diziam que não duraríamos, mas ainda estamos aqui", frisou Madonna, a primeira artista feminina a vencer o prémio Video Vanguard Award, em 1986.

Depois da surpresa de Madonna, Justin Bieber subiu a palco para apresentar o tema "Stay", com o australiano The Kid LAROI. O jovem músico não atuava na cerimónia dos MTV VMAs há seis anos.

Olivia Rodrigo foi uma das primeiras artistas a pisar o palco da arena nova-iorquina. Na gala, a jovem artista apresentou "Good 4 u", tema do seu primeiro álbum ("Sour") e fez-se acompanhar por uma equipa de bailarinos. A atuação contou ainda direito a um pequeno voo de abertura, fogo de artifício e chuva de papel picado.

No final da atuação, Olivia Rodrigo surpreendeu ao partir uma câmara.

Com as suas luvas roxas, a cantora dominou o palco e que conquistou o público e as redes sociais - a julgar pelas reações, a estreia de Olivia Rodrigo nos VMAs não poderia ter corrido melhor.

Ed Sheeran também carimbou uma das atuações mais celebradas da noite dos MTV Europe Music Awards. Na cerimónia, o músico britânico apresentou o seu mais recente single, "Shivers", e apostou numa atuação simples e intimista.

Depois de Ed Sheeran embalar o público, Lil Nas X aqueceu o ambiente e foi o responsável por uma das atuações mais marcantes da noite. Em palco, o artista apresentou o tema "Industry Baby" e teve ao seu lado Jack Harlow, além de uma equipa de bailarinos.

No palco, o cantor recriou o videoclipe do single e despediu-se do público com um excerto de "Montero (Call Me By Your Name)".

Pouco depois de Lil Nas X, foi a vez de Anitta subir ao palco - a cantora tornou-se na primeira brasileira a atuar nos MTV VMAs. A atuação da artista foi transmitida apenas nos Estados Unidos durante um dos intervalos por se tratar de um momento patrocinado por uma cadeira de restaurantes.

A festa continuou com Camila Cabello, presença assídua nas cerimónias de prémios da MTV. A jovem artista apresentou o seu novo single "Don't Go Yet".

Sem pausas, a cerimónia continuou com Shawn Mendes, namorado de Camila Cabello. Em palco, acompanhado por Tainy, o jovem lusodescendente animou o público com "Summer Of Love", o seu mais recente single.

Já a anfitriã da noite, Doja Cat, apresentou em palco "Been Like This" e "You Right".

Na reta final da cerimónia dos MTV VMAs, Alicia Keys e Swae Lee apresentaram "LALA".

Veja os vencedores das principais categorias:

VÍDEO DO ANO:

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP” – Atlantic Records

DJ Khaled ft. Drake – “POPSTAR” (Starring Justin Bieber) – OVO / We The Best / Epic Records

Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More” – Kemosabe Records / RCA Records

Ed Sheeran – “Bad Habits” – Atlantic Records

Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)” – Columbia Records - VENCEDOR

The Weeknd – “Save Your Tears” – XO / Republic Records

ARTISTA DO ANO:

Ariana Grande – Republic Records

Doja Cat – Kemosabe Records / RCA Records

Justin Bieber – Def Jam - VENCEDOR

Megan Thee Stallion – 300 Entertainment

Olivia Rodrigo – Geffen Records

Taylor Swift – Republic Records

CANÇÃO DO ANO:

24kGoldn ft. iann dior – “Mood” – RECORDS LLC / Columbia Records

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – “Leave The Door Open” – Aftermath Entertainment / Atlantic Records

BTS – “Dynamite” – BIGHIT MUSIC

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP” – Atlantic Records

Dua Lipa – “Levitating” – Warner Records

Olivia Rodrigo – “drivers license” – Geffen Records - VENCEDORA

MELHOR NOVO ARTISTA:

24kGoldn – RECORDS LLC / Columbia Records

Giveon – Epic Records / Not So Fast

The Kid LAROI – Columbia Records

Olivia Rodrigo – Geffen Records - VECEDORA

Polo G – Columbia Records

Saweetie – Warner Records

PERFORMANCE PUSH DO ANO:

Setembro 2020: Wallows – “Are You Bored Yet?” – Columbia Records

Outubro 2020: Ashnikko – “Daisy” – Warner Records

Novembro 2020: SAINt JHN – “Gorgeous” – Godd Complexx / HITCO

Dezembro 2020: 24kGoldn – “Coco” – RECORDS LLC / Columbia Records

Janeiro 2021: JC Stewart – “Break My Heart” – Elektra Music Group

Fevereiro 2021: Latto – “Sex Lies” – RCA Records

Março 2021: Madison Beer – “Selfish” – Epic Records / Sing It Loud

Abril 2021: The Kid LAROI – “WITHOUT YOU” – Columbia Records

Maio 2021: Olivia Rodrigo – “drivers license” – Geffen Records - VENCEDORA

Junho 2021: girl in red “Serotonin” – world in red / AWAL

Julho 2021: Fousheé – “my slime” – RCA Records

Agosto 2021: jxdn – “Think About Me” – DTA Records / Elektra Music Group

MELHOR COLABORAÇÃO:

24kGoldn ft. iann dior – “Mood” – RECORDS LLC / Columbia Records

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP” – Atlantic Records

Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More” – Kemosabe Records / RCA Records - VENCEDORAS

Drake ft. Lil Durk – “Laugh Now Cry Later” – OVO / Republic Records

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches” – Def Jam

Miley Cyrus ft. Dua Lipa – “Prisoner” – RCA Records

MELHOR POP:

Ariana Grande – “positions” – Republic Records

Billie Eilish – “Therefore I Am” – Darkroom / Interscope Records

BTS – “Butter” – BIGHIT MUSIC

Harry Styles – “Treat People With Kindness” – Columbia Records

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches” – Def Jam - VENCEDORES

Olivia Rodrigo – “good 4 u” – Geffen Records

Shawn Mendes – “Wonder” – Island Records

Taylor Swift – “willow” – Republic Records

MELHOR HIP-HOP:

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP” – Atlantic Records

Drake ft. Lil Durk – “Laugh Now Cry Later” – OVO / Republic Records

Lil Baby ft. Megan Thee Stallion – “On Me (remix)” – Quality Control / Motown

Moneybagg Yo – “Said Sum” – N-Less Entertainment / Interscope Records

Polo G – “RAPSTAR” – Columbia Records

Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – “FRANCHISE” – Cactus Jack / Epic Records - VENCEDORES

MELHOR R&B:

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – “BROWN SKIN GIRL” – Parkwood Entertainment / Columbia Records - VENCEDORES

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – “Leave The Door Open” – Aftermath Entertainment / Atlantic Records

Chris Brown and Young Thug – “Go Crazy” – Chris Brown Entertainment/RCA Records

Giveon – “HEARTBREAK ANNIVERSARY” – Epic Records / Not So Fast

H.E.R. ft. Chris Brown – “Come Through” – MBK Entertainment / RCA Records

SZA – “Good Days” – Top Dawg Entertainment / RCA Records

MELHOR K-POP:

(G)I-DLE – “DUMDi DUMDi” – Republic Records

BLACKPINK and Selena Gomez – “Ice Cream” – YG Entertainment / Interscope Records

BTS – “Butter” – BIGHIT MUSIC Monsta X – “Gambler” – Starship Entertainment - VENCEDORES

SEVENTEEN – “Ready to love” – Pledis Entertainment

TWICE – “Alcohol-Free” – JYP Entertainment Company

GRUPO DO ANO:

Blackpink

BTS - VENCEDORES

CNCO

Foo Fighters

Jonas Brothers

Maroon 5

Silk Sonic

Twenty One Pilots