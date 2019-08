Josh Kloss, modelo e ator do videoclip de "Teenage Dream", acusou Katy Perry de assédio sexual numa mensagem deixada na sua conta de Instagram no passado domingo.

No texto, o norte-americano recordou uma ocasião em que a cantora terá exposto o seu pénis a várias pessoas, quando lhe baixou as calças e roupa interior depois de o cumprimentar numa festa, em 2010.

"Saí com a Katy algumas vezes depois de ela ter terminado com o Russel [Brand]. Uma vez trouxe um amigo que estava cheio de vontade de a conhecer. Era a festa de aniversário de Johny Wujek. Quando eu a vi, abraçámo-nos e ela ainda era a minha paixão. Mas quando me virei para apresentar o meu amigo, ela baixou-me as calça e roupa interior o máximo que pôde para mostrar o meu pénis a alguns dos seus amigos e à multidão à nossa volta. Conseguem imaginar o quão patético e envergonhado me senti?", pode ler-se na mensagem.

Kloss assinala ainda que demorou anos a expor a situação porque foi advertido pelos representantes da artista a não dizer nada que comprometesse a imagem pública desta, assumindo ainda que não quis comprometer a sua participação no videoclip de "Teenage Dream", uma vez que se tratou d eum trabalho especialmente rentável. "Acabei por falar disto agora porque a nossa cultura tende a tentar provar que os homens poderosos são perversos. Mas as mulheres com poder também são nojentas", refere.

"A minha mente ficou paralisada e deixou-me dividido entre fazer o meu trabalho e proteger a imagem dela ou ser honesto e ajudar no diálogo global sobre poder e abuso. E ouço mais de um milhão de vezes que os homens são o grande mal neste planeta. Entretanto, conhece a verdade, que o poder encoraja o que é corrupto nas pessoas, independentemente do seu género", assinala ainda.

Esta não é a primeira vez que Katy Perry se vê envolvida em polémicas sexuais. Em 2017, um apalpão ao cantor Shawn Mendes nos iHeartRadio Music Awards também gerou controvérsia. No ano seguinte, o beijo a um participante de "American Idol" foi igualmente alvo de críticas nas redes sociais.