Intitulado Flota Idónea, este espetáculo ao ar livre representa a estreia da companhia francesa em Portugal, no âmbito da programação da associação Binaural Nodar.

O espetáculo – que contará com Violette Prévost (piano e voz), Sabine Figuet (flauta) e Mónica Cofiño (dança) - será apresentado na Barragem de Várzea de Calde, a 29 e 30 deste mês, e no Parque Urbano de Oliveira de Frades (distrito de Viseu), no dia seguinte, sempre ao final da tarde.

Segundo a Binaural, Le Piano du Lac “nasceu nos Alpes franceses para reinventar o conceito do concerto clássico e para construir instrumentos adaptados à paisagem”.

“Ao longo da sua transumância sonora, funde música, teatro e dança apresentados em cenários naturais que se transformam em verdadeiros anfiteatros improvisados, potenciando novos espaços de escuta ativa onde se pode desfrutar música e paisagem e promover laços sociais”, explicou.

Nos espetáculos marcados para Viseu e Oliveira de Frades, Violette Prévost “proporá o seu repertório repleto de composições tão suaves quanto intensas, a bordo do seu redondo-piano, uma nova plataforma flutuante construída artesanalmente em madeira e alumínio”.

“Acompanhada pela flauta mágica de Sabine Figuet e pelos passos de dança de Mónica Cofiño, Violette perderá as inibições no francês, emocionará no espanhol e aventurar-se-á no português”, acrescentou.

A associação cultural adiantou que “o piano ganhará um impulso antes de desvanecer” e que “tudo é movimento nessa plataforma flutuante que balança ao sabor dos impulsos do nadador e coreógrafo”.

“O conjunto estará à mercê das ondas, das correntes e dos caprichos do clima. Neste grande ballet aquático, a fusão entre as melodias da flauta e os passos de dança cativarão o público com a sua delicada intensidade”, realçou.

Quem assistir ao espetáculo, deverá ter “uma pequena cadeira ou almofada”, uma vez que não há lugares preestabelecidos.

De acordo com a Binaural, desde 2014 que, todos os verões, a companhia parte em digressão e percorre “múltiplas artérias aquáticas europeias, convidando o público a viver um momento de encontro e de poesia sobre a água, no coração de paisagens aquáticas naturais ou urbanas escolhidas pela sua beleza única”.

Em 2021, as digressões passaram por França, Espanha e Bélgica, num total de 209 concertos e 42.659 espectadores.

Este ano, Le Piano du Lac apresenta o seu novo espetáculo Flota Idónea, em coprodução com a companhia espanhola La Xata la Rifa.

Programados e acolhidos pela associação Binaural Nodar, os espetáculos que se vão realizar em Portugal contam com a colaboração dos municípios de Viseu e de Oliveira de Frades, do Museu do Linho e da Junta de Agricultores de Várzea de Calde e da Junta de Freguesia de Calde.