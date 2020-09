O leilão beneficente arranca no dia mundial da Música e vai estender-se por 21 dias, apresentando, com uma base de licitação de 50 mil euros, uma guitarra Fender modelo Stratocaster cor Candy Apple Red, pertencente a Lucas Jagger, filho do vocalista dos Rolling Stones.

Com uma base de licitação do mesmo valor, a leiloeira vai pôr à venda a escultura “Flora”, da artista plástica Joana Vasconcelos, composta por azulejos Viúva Lamego.

A guitarra Fender Mick Jagger encontra-se no espaço da leiloeira em Lisboa (Av. do Brasil 192C) e a peça de escultura “Flora”, de Joana Vasconcelos, na Fundação Joana Vasconcelos (Doca de Alcântara), em Lisboa.