O site brasileiro POPline, um dos mais populares do mundo do entretenimento, lançou uma sondagem nas redes sociais para saber qual o artista português mais seguido pelos seus leitores. David Carreira foi o mais referenciado, sendo considerado pelos visitantes do site como o músico português com mais popularidade no Brasil,

"O POPline pediu indicação de artistas pop de Portugal no Instagram, ciente da sua audiência no país, e recebeu várias sugestões. Um nome, contudo, destacou-se: David Carreira. O astro pop português de 27 anos foi o mais citado pelos leitores. Não é à toa: o cantor realmente está interessado no mercado brasileiro e dá cada vez mais provas disso", explica o site.

Recentemente, David Carreira colaborou com a brasileira MC Rita e com os Kondzilla numa nova versão de "O Problema É Que Ela É Linda". Em breve, o músico irá lançar um novo tema com Nego do Borel, artista que já colaborou com Anitta.