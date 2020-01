Lighthouse Family são a mais recente confirmação para o festival Jardins do Marquês - Oeiras Valley. A dupla britânica, que regressou ao ativo em 2019, sobe ao palco dos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, no dia 1 de julho.

A banda nascida em 1993 ficou conhecia por singles como "Lifted", "Ocean Drive" e "Loving Every Minute".

Os bilhetes para o concerto já se encontram à venda nos locais habituais.