"I Can't Help Myself" é um dos temas mais populares dos Kelly Family, banda nascida em 1974, e celebra 25 anos. O single fez parte do disco "Almost Heaven", editado em 1996.

O décimo álbum de estúdio do grupo de irmãos vendeu mais de três milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se o segundo lançamento mais vendido da banda até hoje.

Além de "I Can't Help Myself", o álbum conta com temas como"You Belong to Me", "Stars Fall From Heaven", "Nanana" ou "Fell in Love with an Alien".

Os The Kelly Family continuam no ativo e, no ano passado, editaram o álbum "25 Years Later - Live".