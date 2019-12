Na ilha também cabe a cultura rave e underground, que chega da Indonésia com Gabber Modus Operandi, e do Canadá, com o duo Pelada, mas a festa continua com a dupla MadMadMAd e o quarteto Vanishing Twin.

No cartaz, ainda longe de estar fechado, cabem ainda a estreia nacional do grego Larry Gus, que traz o seu mais recente álbum “Subservient” e o regresso do coletivo andino Föllakzoid, bem como a rapper do Uganda MC Yallah, que se junta ao produtor Debmaster para o seu álbum de estreia e a dupla Romero Martin, que trabalha o flamengo sobre uma base de eletrónica industrial.

A criação local tem a curadoria do realizador micaelense Diogo Lima, que inaugura o cartaz com o hip hop de Lil Kyra, brasileiro radicado nos Açores, e In Peccatum, “uma instituição do ‘doom’ do arquipélago”.

Em 2019, o festival trouxe a São Miguel mais de 50 artistas que ocuparam "as principais salas de Ponta Delgada e Ribeira Grande, assim como espaços informais, comércio local e pontos de interesse cultural", com nomes como Jacco Gardner, Bulimundo, Grails, Haley Heynderickx, Lafawndah, Hailu Mergia, Lula Pena e Pop Dell'Arte.