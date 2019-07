Lil Nas X, conhecido especialmente pelo single "Old Town Road", revelou este domingo, dia 30 de junho, que é homossexual. A revelação foi feita através das redes sociais, onde pediu aos fãs que ouvissem com atenção a letra do tema "C7osure".

“Alguns de vocês já sabem, outros não querem saber. Mas antes de o mês acabar, gostaria que ouvissem com atenção 'C7osure'”, frisou o músico na sua conta no Twitter, acompanhando a mensagem com o emoji do arco-íris.

Depois das reações, Lil Nas X partilhou a capa do seu segundo EP, onde se pode ver um dos prédios com as cortes de um arco-íris. “Pensei que fosse óbvio”, acrescentou.