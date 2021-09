Lil Nas X foi o mais recente convidado da rubrica "Live Lounge", da BBC Radio One. O cantor esteve no programa para promover "Montero", o seu aguardado álbum de estreia.

Tal como é habitual, na rubrica os convidados são desafiados a fazer versões de temas de outros artistas. Para o "Live Lounge", Lil Nas X escolheu o tema "Jolene", de Dolly Parton.

Veja o vídeo:

Na BBC Radio One, o cantor apresentou ainda ao vivo alguns dos temas do seu álbum de estreia.

Veja os vídeos:

"Montero", o aguardado álbum de estreia de Lil Nas X, já está disponível em todos os serviços de streaming de música. O disco foi lançado na passada sexta-feira, dia 17 de setembro, pela Sony Music.

Com 15 faixas, o disco teve produção executiva de Take A Daytrip e conta com colaborações de Doja Cat, Elton John, Jack Harlow, Megan Thee Stallion e Miley Cyrus.

Paralelamente ao lançamento de "Montero", Lil Nas X, que esta semana recebeu o VMA de Vídeo Ano, estreou esta sexta-feira o videoclipe do single "Thats What i Want", que conta com a participação especial de Billy Porter - veja aqui.

O artista revelou ainda vídeos especiais para todas as canções do álbum, com o objetivo de apoiar a causa "Gilead COMPASS Initiative", com quem tem vindo a colaborar com regularidade.