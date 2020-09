Depois de "Águas Silenciosas", editado em novembro de 2019, o poeta e músico belga Timothy Hagelstein, autor de temas como "Mona Lisa" ou "Lady Love", lança "Linguagens Impossíveis". O livro, que reúne 100 poemas e 20 sonetos, em versão bilingue, chega às livrarias no dia 22 de setembro.

Este livro é um "desfile de telas", ou não fosse o poeta também pintor, como Nuno Nazareth Fernandes enfatiza no posfácio. "Nele nos perdemos nas telas dos seus versos, nas harmonias das suas rimas, nas sinfonias de palavras", frisa.

"Das deambulações pelas ruas de Lisboa às agonias do amor perdido, Linguagens Impossíveis é uma cidade em si mesmo, com as suas ruelas secretas, as suas avenidas movimentadas e os seus locais infinitamente queridos", explica o comunicado.

O autor confessa que escreve "o que vivi nas minhas diferentes vidas": "O que vi, o que senti e as emoções que permanecem em mim até as colocar no papel e lhes dar vida para as partilhar com o leitor. (...) É uma parcela íntima da minha vida que vos ofereço através destes poemas".

Timothy Hagelstein nasceu na Bélgica em 1951 e tornou-se conhecido em Portugal enquanto cantor nos anos 1970 e 1980, como Timothy. "Depois, na Bélgica, dedicou-se à produção e direcção artística e foi vice- presidente da SABAM (Sociedade de Autores Belga). Actualmente, consagra-se à pintura, à composição musical e à escrita, no Sul de França, onde reside, mantendo uma forte ligação a Portugal", acrescenta a editora.