“Um disco que nasce em período pandémico, a ‘Linha do Tempo’, já conta com dois temas revelados e nas líricas está bem patente a temático dos últimos dois anos, sentimentos comuns a todos, expressados da única forma conhecida para Fernando Cunha”, refere o agenciamento do músico, num comunicado hoje divulgado.

O álbum é editado no dia 11 de março e será apresentado ao vivo em 09 de abril no Hard Club, no Porto, e no dia 13 de abril no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

Em palco, Fernando Cunha estará acompanhado por João Gomes nos teclados, João Alves na guitarra, João Campos nas vozes e guitarra acústica e Francisco Cunha na bateria. Os dois espetáculos irão contar com a participação dos músicos Paulo Costa, Diogo Campos e Maria Léon. Além disso, haverá um convidado surpresa em cada concerto.